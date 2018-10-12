Год после взрывов: территория возле складов в Калиновке разминирована на 86%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Работы по разминированию территории вокруг военных складов в Калиновке завершены на 86%, в Балаклее расчищено лишь 62% территории военной части. Об этом сообщил начальник управления экобезопасности противоминной деятельности Минобороны Максим Комисаров во время пресс-конференции, передал корреспондент УНН.
"Что касается выполнения работ по разминированию территории военной части города Калиновка. Техническая территория, которая была загрязнена, составила 574 га, из них на сегодня очищено 494 га, это 86%", - отметил он.
По его словам, работы по разминированию продолжаются - их планируют завершить в ближайшее время. Там работает 19 групп разминирования.
Кроме того, загрязненная техническая территория в/ч в г. Балаклея Харьковской области составила 367 га, из них расчищены 229 га, или 62%. Как отметил представитель Минобороны, там разминирование требует больше времени.
При этом он добавил, что территории вокруг военных частей Калиновки и Балаклеи очищены полностью, поэтому угрозы для местных жителей нет. Как отметил Комиссаров, речь идет о территории, собственно, военных частей, доступ к которой имеют только военные.
Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фактором, который влияет на темпы расследования взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области, именно незавершение разминирования территории.
26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. С Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 тыс. человек.
23 марта 2017 года на складе боеприпасов в городе Балаклея, что в Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы от огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысила 200 млн грн.