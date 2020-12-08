Рік “паризьких домовленостей”: Кравчук повідомив, чому Росія блокує виконання

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Важливі соціальні та гуманітарні питання, про які було домовлено під час саміту у “Нормандському форматі” 9 грудня, не виконуються через ультиматуми Росії. Про це в коментарі УНН заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

“Давайте візьмемо основні пункти. Перший – про обмін утримуваних осіб. Україна місяць тому подала списки зі свого боку. Зустрічних списків ми не отримали. Не може бути обмін одностороннім. Другий - КПВВ. Україна додатково побудувала два пункти на сучасному рівні, вони готові до роботи. Там є можливість і відпочити, і одержати консультації, є можливість одержати пенсію тим, хто цього потребує. Тобто, це не політичне, а соціальне питання. Третій - розмінування. Україна запропонувала 19 точок розмінування”, - зазначив Кравчук, говорячи про виконання минулорічних домовленостей.

З його слів, Україна зі свого боку робить все, аби виконати інші питання, які піднімались у Парижі. Водночас, підкреслює голова української делегації, у домовленостях є такі пункти, які неможливо виконати в односторонньому порядку.

“Тобто, вони діють тоді, коли є відповідні дії назустріч. Якщо такого немає і російська сторона блокує … а вона блокує, це вже я вам говорю як свідок. Не можна ці питання прив’язувати до політичних, як це робить Росія. Вона каже: спочатку політичні питання, потім всі інші. І якщо ті політичні питання, які вони хочуть нам продиктувати, а не просто обговорити, мовляв, не будуть вирішуватись, то інші також не будуть вирішуватись – так заявляють офіційно на відеоконференціях (у ТКГ – ред.)”, - повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, до такої риторики вдається і представник Росії в ТКГ Борис Гризлов і інші, присутні “від ОРДЛО” на відеоконференції.

“Тому я і говорю, що практичні питання життя людей, соціальні питання, гуманітарні – які були одними з важливих на вищому рівні обговорення в “Нормандському форматі” 9 грудня, не виконуються тільки тому, що, з точки зору Росії, не вирішуються політичні питання, які вони тлумачать по-своєму, а не так, як вони записані. Я не кажу, що Україна все робить у повному обсязі, ідеально, але ми маємо робити разом. Тільки за таких умов можна говорити про виконання цих домовленостей”, - зазначив Кравчук.

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Він нагадав, що серед інших, фінальне комюніке зустрічі в Парижі підписав і президент РФ Володимир Путін, і він “підписав їх не для України”.

“Він їх підписав. Це означає, що російська влада повинна також діяти. А вони говорять одне, а роблять інше”, - наголосив голова української делегації.

На питання про те, наскільки можна говорити про конструктив “Нормандського формату” за згаданих результатів, співрозмовник відповів, що виконання домовленостей, досягнутих на зустрічах четвірки, є завданням саме ТКГ.

“На сьогодні така ситуація і така структура, що “нормандський формат” приймає рішення, а майданчик для вироблення шляхів, пропозицій і конкретних кроків, покладається на мінський переговорний процес, тобто на Тристоронню контактну групу. Вони самі відповідних практичних кроків у цьому плані не здійснюють... Все є, але воно не діє тільки тому, що Росія на передній план ставить політичні питання, а потім всі інші – безпекові, гуманітарні тощо. Вона про інші питання каже прямо: ці питання не будуть вирішуватись до тих пір, поки не будуть вирішені політичні питання”, - сказав він.

Коментуючи розмови про план “Б” щодо Донбасу, Кравчук зазначив, що Україна “вивчає це питання”.

“Є відповідна заява Секретаря Ради безпеки і оборони України пана Данілова про те, що вони готують рішення щодо посилення дії по врегулювання ситуації на Донбасі. Це і є, по-суті, план “Б”. Якщо ми і надалі відчуватимемо, що руху вперед немає, і що все блокується абсолютно свідомо, а не випадково, то, моя позиція така, що ми маємо шукати інші шляхи тиску на Росію – інші можливості, інші форми”, - додав він.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких – визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо.

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