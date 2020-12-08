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Год "парижских договоренностей": Кравчук сообщил, почему Россия блокирует выполнение

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Важные и гуманитарные вопросы, о которых было договорено во время саммита в "Нормандском формате" 9 декабря, не выполняются из-за ультиматумов России. Об этом в комментарии УНН заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"Давайте возьмем основные пункты. Первый - об обмене удерживаемых лиц. Украина месяц назад подала списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили. Не может быть обмен односторонним. Второй - КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Там есть возможность и отдохнуть, и получить консультации, есть возможность получить пенсию тем, кто в этом нуждается. То есть, это не политический, а социальный вопрос. Третий - разминирование. Украина предложила 19 точек разминирования", - отметил Кравчук, говоря о выполнении прошлогодних договоренностей.

По его словам, Украина со своей стороны делает все, чтобы выполнить другие вопросы, которые поднимались в Париже. В то же время, подчеркивает глава украинской делегации, в договоренностях есть такие пункты, которые невозможно выполнить в одностороннем порядке.

"То есть, они действуют тогда, когда есть соответствующие действия навстречу. Если такого нет и российская сторона блокирует ... а она блокирует, это я вам говорю как свидетель. Нельзя эти вопросы привязывать к политическим, как это делает Россия. Она говорит: сначала политические вопросы, потом все остальные. И если те политические вопросы, которые они хотят нам диктовать, а не просто обсудить, мол, не будут решаться, то другие тоже не будут решаться - так заявляют официально на видеоконференциях (в ТКГ - ред.)", - сообщил собеседник УНН.

По его словам, к такой риторике прибегает и представитель России в ТКГ Борис Грызлов и другие, присутствующие "от ОРДЛО" на видеоконференции.

"Поэтому я и говорю, что практические вопросы жизни людей, социальные вопросы, гуманитарные - которые были одними из важных на высшем уровне обсуждения в "нормандской формате" 9 декабря, не выполняются только потому, что, с точки зрения России, не решаются политические вопросы, которые они толкуют по-своему, а не так, как они записаны. Я не говорю, что Украина все делает в полном объеме, идеально, но мы должны делать вместе. Только при таких условиях можно говорить о выполнении этих договоренностей", - отметил Кравчук.

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Он напомнил, что среди других, финальное коммюнике встречи в Париже подписал и президент РФ Владимир Путин, и он "подписал их не для Украины".

"Он их подписал. Это означает, что российские власти должны также действовать. А они говорят одно, а делают другое", - подчеркнул глава украинской делегации.

На вопрос о том, насколько можно говорить о конструктиве "Нормандского формата" из-за упомянутых результатов, собеседник ответил, что выполнение договоренностей, достигнутых на встречах четверки, является задачей именно ТКГ.

"На сегодня такая ситуация и такая структура, что "нормандский формат" принимает решение, а площадка для выработки путей, предложений и конкретных шагов, возлагается на минский переговорный процесс, то есть на Трехстороннюю контактную группу. Они сами соответствующих практических шагов в этом плане не осуществляют ... Все есть, но оно не действует только потому, что Россия на передний план ставит политические вопросы, а потом все остальные - вопросы безопасности, гуманитарные и тому подобное. Она о других вопросах говорит прямо: эти вопросы не будут решаться до тех пор, пока не будут решены политические вопросы", - сказал он.

Комментируя разговоры о плане "Б" по Донбассу, Кравчук отметил, что Украина "изучает этот вопрос".

"Есть соответствующее заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины господина Данилова о том, что они готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе. Это и есть, по сути, план "Б". Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать другие пути давления на Россию - другие возможности, другие формы", - добавил он.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращения огня и тому подобное.

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