Рік без поразок в АПЛ: "Ліверпуль" завдав поразки "Шеффілду"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Матч "Ліверпуля" з "Шеффілд Юнайтед" на "Енфілді" закривав програму 21 туру Англійської Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Мохаммеду Салаху вдалося оформити швидкий гол у матчі (замкнув простріл Робертсона) на 4 хвилині, який дозволив "мерсисайдцям" почуватися впевненішими. Вже на 64 хвилині Садіо Мане з другої спроби пробив голкіпера гостей та встановив остаточні цифри – 2:0.
Примітно, що "Ліверпуль" востаннє програвав в АПл минулого сезону у грі 3 січня з "Манчестер Сіті" (1:2). У нинішньому сезоні мерсисайдці виграли 19 разів в 20 матчах чемпіонату.
Додамо, "Ліверпуль" впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи "Лестер" на 13 очок. У наступному турі на команду з "Енфілду" очікує гостьова гра із "Тоттенхемом".