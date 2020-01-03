Год без поражений в АПЛ: "Ливерпуль" нанес поражение "Шеффилду"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Матч "Ливерпуля" с "Шеффилд Юнайтед" на "Энфилде" закрывал программу 21-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Мохаммеду Салаху удалось оформить быстрый гол в матче (замкнул прострел Робертсона) на 4 минуте, который позволил "мерсисайдцам" чувствовать себя увереннее. Уже на 64 минуте Садио Мане со второй попытки пробил голкипера гостей и установил окончательные цифры - 2:0.
Примечательно, что "Ливерпуль" в последний раз проигрывал в АПЛ в прошлом сезоне в игре 3 января с "Манчестер Сити" (1:2). В нынешнем сезоне мерсисайдцы выиграли 19 раз в 20 матчах чемпионата.
Добавим, "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате, опережая "Лестер" на 13 очков. В следующем туре команду с "Энфилда" ожидает гостевая игра с "Тоттенхэмом".