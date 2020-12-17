Live strong: реакція на смерть Геннадія Кернеса

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем. У дитинстві я запитав, чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим, хто я є сьогодні. Словами не передати біль втрати найближчої людини. Не було ні дня, щоб ми не бачилися або не спілкувалися телефоном, ти був моїм найкращим другом. "Кентом", як ти говорив. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як найдобріший, сильний і мудрий, ти знав вихід з будь-якої ситуації і ніколи не опускав руки. Людина з феноменальною пам'яттю, поглядом який зауважує кожну дрібницю. Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха. Я люблю тебе, тату", - повідомив син Кернеса Родіон Гайсинський.

Також на смерть Кернеса у своєму Telegram-каналі відреагував його друг і бізнесмен Павло Фукс.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систему його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", — написав він.

"Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо.. Боляче дуже", - повідомила у своєму Instagram ексдружина Кернеса Оксана Гайсинська.

"Помер мер Харкова Геннадій Кернес", - написав у своєму Telegram-каналі відомий російський журналіст Олексій Венедіктов.

На смерть політика відреагував також політик і його друг Ігор Терехов.

"Сьогодні вночі пішов мій друг. Людина нескінченно закохана у свій Харків, на відродження якого вона працювала і вдень і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова зробила місто, в яке їдуть з усієї України за красою, досвідом управління, і за багато чим іншими. Не скажу зараз нічого ні про день похорону, ні про їх місце - це питання ми будемо вирішувати у найближчі години", - зазначив політик.

Як повідомлялося раніше в УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді. Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.