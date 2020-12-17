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Live strong: реакция на смерть Геннадия Кернеса

Киев • УНН

 • 35478 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня на 62-м году жизни скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. На смерть политика отреагировали родные и близкие действующего мэра Харькова, сообщает УНН.

Live strong: реакция на смерть Геннадия Кернеса

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. "Кентом", как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", - сообщил сын Кернеса Родион Гайсинский.

Также на смерть Кернеса в своем Telegram-канале отреагировал его друг и бизнесмен Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систему его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал он.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень", - сообщила в своем Instagram гражданская экс-жена Кернеса Оксана Гайсинская.

"Умер мэр Харькова Геннадий Кернес", - написал в своем Telegram-канале известный российский журналист Алексей Венедиктов.

На смерть политика отреагировал также политик и его друг Игорь Терехов.

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим. Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - отметил политик.

Как сообщалось ранее в УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете. Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского главы Харькова значительно улучшилось.

Настоящее мэрский срок был третьим для Кернеса.

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