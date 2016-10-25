Рідні неповнолітнього водія-втікача у Львові із сапами напали на патрульних
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рідні неповнолітнього водія-втікача у Львові напали із палицями і городнім інвентарем на патрульних, за це їм загрожує кримінальна відповідальність. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції міста Львова.
Близько 22 год. на автодорозі Жовква – Червоноград патрульні помітили автомобіль "ВАЗ 2104" у якого не працювали габаритні вогні, підсвітлення номерного знаку та стоп-сигнал. Інспектори прийняли рішення зупинити згаданий транспортний засіб, однак водій проігнорував вимоги поліцейських і почав втікати. Він здійснив різкий маневр розвороту та з великою швидкістю поїхав в н.п. Туринка.
Екіпаж продовжував переслідування звертаючись до водія через гучномовець. Згодом водій зупинив автомобіль і почав втікати. Він вбіг у приватний будинок. На подвір‘я вийшли дві жінки та два чоловіки, які голосно кричали та нецензурно висловлювалися. Вони почали штовхати патрульних, використовуючи палиці та городній інвентар. Згодом вибіг з будинку батько, який теж напав на патрульних. Один із чоловіків пошкодив службовий автомобіль ногою. Другий - накинувся ззаду на патрульного і схопив його за шию та кинув на землю.
Вгамувати конфлікт вдалося лише пострілом у повітря, адже була пряма загроза життю та здоров‘ю поліцейського. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Неповнолітнього 17-річного сина перевірили на стан алкогольного сп‘яніння. За висновками лікаря водій перебував у нетверезому стані.
Далі у справі патрульні оформлять відповідні адмінматеріали. Внаслідок інциденту один із патрульних отримав ушкодження. На місце викликали медиків. Експертиза встановить ступінь їх важкості. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.