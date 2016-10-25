Родные несовершеннолетнего водителя-беглеца во Львове с тяпками напали на патрульных

Около 22 ч. на автодороге Жовква - Червоноград патрульные заметили автомобиль "ВАЗ 2104" у которого не работали габаритные огни, подсветка номерного знака и стоп-сигнал. Инспекторы приняли решение остановить упомянутое транспортное средство, однако водитель проигнорировал требования полицейских и начал убегать. Он совершил резкий маневр разворота и с большой скоростью поехал в н.п. Туринка.

Экипаж продолжал преследование обращаясь к водителю через громкоговоритель. Впоследствии водитель остановил автомобиль и начал убегать. Он вбежал в частный дом. Во двор вышли две женщины и два мужчины, которые громко кричали и нецензурно выражались. Они начали толкать патрульных, используя палки и огородный инвентарь. Впоследствии выбежал из дома отец, который тоже напал на патрульных. Один из мужчин повредил служебный автомобиль ногой. Второй - набросился сзади на патрульного и схватил его за шею и бросил на землю.

Унять конфликт удалось только выстрелом в воздух, ведь была прямая угроза жизни и здоровью полицейского. На место вызвали следственно-оперативную группу. Несовершеннолетнего 17-летнего сына проверили на состояние алкогольного опьянения. По заключению врача водитель находился в нетрезвом состоянии.

Далее в деле патрульные оформят соответствующие админматериалы. В результате инцидента один из патрульных получил повреждения. На место вызвали медиков. Экспертиза установит степень их тяжести. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.