Річницю від дня народження С.Бандери відзначили у Житомирі смолоскипною ходою

Близько сотні активістів зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого із запаленими смолоскипами вирушили вул. Велика Бердичівська до центру міста.

Правопорядок під час ходи охороняли близько півсотні правоохоронців. Також під час ходи активісти запалили димові шашки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 300 учасників пройшли смолоскипним маршем у Хмельницькому.