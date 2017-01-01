Годовщину со дня рождения С.Бандеры отметили в Житомире факельным шествием
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 января. УНН. Около сотни активистов в Житомире отметили 108-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры факельным шествием, передает корреспондент УНН.
Около сотни активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко, после чего с зажженными факелами отправились ул. Большая Бердичевская к центру города.
Правопорядок во время шествия охраняли около полусотни правоохранителей. Также во время шествия активисты зажгли дымовые шашки.
Напомним, как сообщал УНН, более 300 участников прошли факельным маршем в Хмельницком .