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Годовщину со дня рождения С.Бандеры отметили в Житомире факельным шествием

Киев • УНН

 • 10848 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 января. УНН. Около сотни активистов в Житомире отметили 108-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры факельным шествием, передает корреспондент УНН.

Около сотни активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко, после чего с зажженными факелами отправились ул. Большая Бердичевская к центру города.

Правопорядок во время шествия охраняли около полусотни правоохранителей. Также во время шествия активисты зажгли дымовые шашки.

Напомним, как сообщал УНН, более 300 участников прошли факельным маршем в Хмельницком .

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