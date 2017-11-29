Річниця розгону Євромайдану: Києвом рушила смолоскипна хода

"Ми більше не хочемо ходити до прокуратури і МВС і просити прискорити розслідування. Ми переходимо до рішучих дій і вимагаємо від Президента доповісти про конкретні результати роботи слідчих і повідомити про покараних злочинців", - повідомили організатори.

Хода розпочалась від Майдану Незалежності. Близько 100 активістів із смолоскипами в руках рушили центром міста на вулицю Грушевського.

Як повідомляв УНН, 21 листопада в Києві на Майдані Незалежності відбулась акція на честь 4-ї річниці Революції гідності.