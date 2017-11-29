Годовщина разгона Евромайдана: в Киеве началось факельное шествие

"Мы больше не хотим ходить в прокуратуру и МВД и просить ускорить расследование. Мы переходим к решительным действиям и требуем от Президента доложить о конкретных результатах работы следователей и сообщить о наказанных преступников", - сообщили организаторы.

Шествие началось от Майдана Независимости. Около 100 активистов с факелами в руках двинулись по центру города на улицу Грушевского.

Как сообщал УНН, 21 ноября в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства.