Годовщина разгона Евромайдана: в Киеве началось факельное шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве к годовщине разгона Евромайдана началось факельно-файерное шествие к Администрации Президента, МВД и Генпрокуратуре Украины, передает УНН со ссылкой на организаторов.
"Мы больше не хотим ходить в прокуратуру и МВД и просить ускорить расследование. Мы переходим к решительным действиям и требуем от Президента доложить о конкретных результатах работы следователей и сообщить о наказанных преступников", - сообщили организаторы.
Шествие началось от Майдана Независимости. Около 100 активистов с факелами в руках двинулись по центру города на улицу Грушевского.
Как сообщал УНН, 21 ноября в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства.