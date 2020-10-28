Рибній галузі України у 2020 році завдано держзбитків вже на понад 65 млн гривень

"Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень на понад 65 млн грн збитків. З них 37 млн грн зафіксувало Азовське басейнове управління, 7 млн грн – Луганський рибпатруль, 3 млн грн – Черкаський рибпатруль, 2,4 млн грн – Київський рибпатруль та 2 млн грн – Чорноморське басейнове управління", – наголосили у Держрибагентстві.

Окрім того, протягом січня-вересня держінспекторами управління оперативного реагування "Рибоохоронний патруль" виявлено порушень природоохоронного законодавства зі збитками на 3,7 млн грн. У результаті проведених рейдів рибоохоронні патрульні вилучили у правопорушників 5 217 кг водних біоресурсів та 307 од. заборонених знарядь лову.

Нагадаємо, що з початку року в Україні зафіксували понад 36 тис. порушень у рибній галузі.