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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 57467 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 82711 просмотра

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4 марта, 13:25 • 103008 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122018 просмотра

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4 марта, 10:59 • 99618 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100991 просмотра

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Рыбной отрасли Украины в 2020 году нанесено госубытков уже на более чем 65 млн гривен

Рыбной отрасли Украины в 2020 году нанесено госубытков уже на более чем 65 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 15056 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение трех кварталов 2020 года в рыбной отрасли Украины выявлено нарушений на более чем 65 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства, передает УНН.

"Благодаря работе государственных инспекторов выявлено нарушений более чем на 65 млн грн убытков. Из них 37 млн грн зафиксировало Азовское бассейновое управление, 7 млн грн - Луганский рыбпатруль, 3 млн грн - Черкасский рыбпатруль, 2,4 млн грн - Киевский рыбпатруль и 2 млн грн - Черноморское бассейновое управление", - отметили в Госрыбагентстве.

Кроме того, в течение января-сентября госинспекторами управления оперативного реагирования "Рыбоохранный патруль" выявлены нарушения природоохранного законодательства с убытками на 3,7 млн грн. В результате проведенных рейдов рыбоохранные патрульные изъяли у правонарушителей 5217 кг водных биоресурсов и 307 ед. запрещенных орудий лова.

Напомним, что с начала года в Украине зафиксировали более 36 тыс. нарушений в рыбной отрасли.

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