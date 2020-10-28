Рыбной отрасли Украины в 2020 году нанесено госубытков уже на более чем 65 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение трех кварталов 2020 года в рыбной отрасли Украины выявлено нарушений на более чем 65 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства, передает УНН.
"Благодаря работе государственных инспекторов выявлено нарушений более чем на 65 млн грн убытков. Из них 37 млн грн зафиксировало Азовское бассейновое управление, 7 млн грн - Луганский рыбпатруль, 3 млн грн - Черкасский рыбпатруль, 2,4 млн грн - Киевский рыбпатруль и 2 млн грн - Черноморское бассейновое управление", - отметили в Госрыбагентстве.
Кроме того, в течение января-сентября госинспекторами управления оперативного реагирования "Рыбоохранный патруль" выявлены нарушения природоохранного законодательства с убытками на 3,7 млн грн. В результате проведенных рейдов рыбоохранные патрульные изъяли у правонарушителей 5217 кг водных биоресурсов и 307 ед. запрещенных орудий лова.
Напомним, что с начала года в Украине зафиксировали более 36 тыс. нарушений в рыбной отрасли.