Рибалки, яких ФСБ затримала у Криму, повернулись на материкову Україну

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Двоє рибалок з Херсонщини, які утримувалися на території окупованого Криму, вже перетнули КПВВ “Чонгар” на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Руслан Кондратюк та Андрій Морозов — українські рибалки з Херсонщини, які утримувалися на території окупованого Криму та сьогодні були звільнені, вже перетнули КПВВ “Чонгар”, — написала омбудсмен.

З її слів, українські прикордонники підтвердили, що станом на 16:00 моряки очікували своїх рідних, щоб разом вирушити додому.

Як повідомляв УНН, 7 травня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила про звільнення двох утримуваних з вересня минулого року в окупованому Криму рибалок — Руслана Кондратюка та Андрія Морозова.

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