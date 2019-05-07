Рибалки, яких ФСБ затримала у Криму, повернулись на материкову Україну

КИЇВ. 7 травня. УНН. Двоє рибалок з Херсонщини, які утримувалися на території окупованого Криму, вже перетнули КПВВ “Чонгар” на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.