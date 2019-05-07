Рибалки, яких ФСБ затримала у Криму, повернулись на материкову Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Двоє рибалок з Херсонщини, які утримувалися на території окупованого Криму, вже перетнули КПВВ “Чонгар” на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Руслан Кондратюк та Андрій Морозов — українські рибалки з Херсонщини, які утримувалися на території окупованого Криму та сьогодні були звільнені, вже перетнули КПВВ “Чонгар”, — написала омбудсмен.
З її слів, українські прикордонники підтвердили, що станом на 16:00 моряки очікували своїх рідних, щоб разом вирушити додому.
Як повідомляв УНН, 7 травня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила про звільнення двох утримуваних з вересня минулого року в окупованому Криму рибалок — Руслана Кондратюка та Андрія Морозова.