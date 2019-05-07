Рыбаки, которых ФСБ задержала в Крыму, вернулись на материковую Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Двое рыбаков из Херсона, которые содержались на территории оккупированного Крыма, уже пересекли КПВВ "Чонгар" на админчертах с временно оккупированным Крымом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - украинские рыбаки из Херсона, которые содержались на территории оккупированного Крыма и сегодня были освобождены, уже пересекли КПВВ "Чонгар", - написала омбудсмен.
По ее словам, украинские пограничники подтвердили, что по состоянию на 16:00 моряки ожидали своих родных, чтобы вместе отправиться домой.
Как сообщал УНН, 7 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении двух удерживаемых с сентября прошлого года в оккупированном Крыму рыбаков - Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.