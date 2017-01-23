Рибалки після чемпіонату передали зоопарку Рівного понад 230 кг риби
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Зоопарку Рівного рибалки сьогодні віддали 230 кг риби, яку виловили під час Чемпіонату з риболовного спорту. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Рівненської федерації риболовного спорту Іван Щевич.
За його словами, передавати увесь улов після чемпіонату — давня традиція рибалок.
У зоопарку розповіли, що такої кількості риби вистачить на місяць. 70% такого корму з’їдять пернаті — пелікани та ібіси.
"Приблизно, згідно раціонів наших тварин, нам її вистачить приблизно на місяць. Найбільше в нас будуть харчуватися нею птахи ібіси та пелікани. Також рибою ласуватимуть хижаки — рисі та пуми", - розповіли у зоопарку.