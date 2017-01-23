Рыбаки после чемпионата передали зоопарку Ровно более 230 кг рыбы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 23 января. УНН. Зоопарку Ровно рыбаки сегодня отдали 230 кг рыбы, выловленной во время Чемпионата по рыболовному спорту. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель Ровенской федерации рыболовного спорта Иван Щевич.
По его словам, передавать весь улов после чемпионата - давняя традиция рыбаков.
В зоопарке рассказали, что такого количества рыбы хватит на месяц. 70% такого корма съедят пернатые - пеликаны и ибисы.
"Предположительно, согласно рационов наших животных, нам ее хватит примерно на месяц. Больше всего у нас будут питаться ею птицы ибисы и пеликаны. Также рыбой будут лакомиться хищники - рыси и пумы", - рассказали в зоопарке.