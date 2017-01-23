Рыбаки после чемпионата передали зоопарку Ровно более 230 кг рыбы

По его словам, передавать весь улов после чемпионата - давняя традиция рыбаков.

В зоопарке рассказали, что такого количества рыбы хватит на месяц. 70% такого корма съедят пернатые - пеликаны и ибисы.

"Предположительно, согласно рационов наших животных, нам ее хватит примерно на месяц. Больше всего у нас будут питаться ею птицы ибисы и пеликаны. Также рыбой будут лакомиться хищники - рыси и пумы", - рассказали в зоопарке.