Рибалка заявив, що піде на все, аби лишитися в політиці

“Буду робити все, щоб бути в політиці наступне скликання, якщо народ довірить”, — сказав він.

Рибалка додав, що з округом, який йому можуть довірити в партії, ще не вирішено, і що у складі РПЛ він себе почуває комфортно.

“Питання округу ми ще вивчаємо”, — сказав нардеп.

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Також, радикал розкритикував тих народних обранців, які корумпують свого виборця. Він запевнив, що є прихильником скасування “мажоритарки”.

“Коли депутат приходить на округ і щось дає виборцям, то зрозуміло, що він як бізнесмен, як депутат — хоче ці гроші повернути. І коли люди беруть гроші і думають, що він прийде і їм стане краще — це обман. Краще не буде, гроші будуть повертати. От я вважаю, що це несправедливо і ... сьогоднішнє законодавство треба змінювати. Виборче, я маю на увазі, і взагалі прибирати мажоритарку”, — сказав Рибалка.

Нагадаємо, за оцінками політологів, продовження кар’єри Рибалки у складі РПЛ на сьогодні під великим питанням, адже депутат встиг себе неодноразово скомпрометувати вчинками та невиконаними обіцянками.

Через свою “токсичність” Рибалка навряд чи потрапить до прохідної частини списку, вважає політолог Олексій Станчевський.

“Щодо Рибалки — у нього є токсичність і у список таких не братимуть.

На моє глибоке переконання, зараз рейтинг РПЛ не дозволяє вставляти у прохідну частину списку людей токсичних, а будь-який негатив у виборчій кампанії буде використовуватися проти партії в цілому. Через це, звичайно, їм не вигідно ставити його у прохідну частину. Тож можуть відправити його по одномандатному округу, якщо нічого не зміниться”, — зазначив експерт, додавши, що ціна питання у такому разі для Рибалки виллється у шалені кошти.

Зауважимо, що одного разу, після того як Рибалка вітав свою подружку з днем народження її світлинами на сіті-лайтах в Нью-Йорку, припинити такі “понти” його закликав особисто лідер радикалів Олег Ляшко.

Також “токсичність” Рибалки багато в чому обмовляється кримінальним шлейфом його родинного бізнесу.

Зокрема, компанія батька радикала підозрюється у фінансуванні тероризму, шляхом збуту виробленої снекової продукції на окупованих територіях. У рамках кримінального провадження за цим фактом, одного з топ-менеджерів сімейної корпорації Рибалки вже, навіть, засудили.

На фоні цього скандалу Ляшко також виступив з публічною критикою Рибалки. Лідер радикалів тоді заявив, що “той, хто торгує з ОРДЛО, має сидіти в тюрмі”.

Крім цього, робота Рибалки у парламенті також не вирізняється результативністю. Навпаки, жодна з його законодавчих ініціатив протягом року так і не стала законом. Загалом, усі законопроекти радикала критикуються професійною спільнотою, як “беззмістовні та популістські”.