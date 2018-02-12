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Рибалка заявив про обшуки в паризькій квартирі сестри

Рибалка заявив про обшуки в паризькій квартирі сестри

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Слідчі Генпрокуратури проводять обшуки у квартирі сестри народного депутата Сергія Рибалки в Парижі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Слідчі української Генпрокуратури вирішили влаштувати собі веселий день закоханих. І обрали для цього найромантичніше місто Париж. Порозважавшись удосталь, вони вирішили наостанок завітати до квартири моєї сестри із обшуком у супроводі жандармів Франції", - написав він.

За словами Рибалки, обшук проводять слідчі Іван Нехаєнко і Андрій Безушко.

"Допускаю, що розпорядження про проведення цього обшуку давав безпосередньо Володимир Гуцуляк, керівник департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки", - написав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що у Рибалки виявили незадекларовану квартиру у Франції в Парижі. Пізніше, за інформацією журналістів, він переоформив її на свою тітку.

Також нагадаємо, що сімейний бізнес Рибалки СБУ підозрює в організації незаконної торгівлі з ОРДЛО.

ГПУ ж розслідує щодо компаній сім'ї політика кримінальні провадження за фактами ухилення від сплати податків, ведення фіктивного підприємництва, виведення коштів в офшори.

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