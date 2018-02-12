Рыбалка заявил про обыски в парижской квартире сестры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Следователи Генпрокуратуры проводят обыски в квартире сестры народного депутата Сергея Рыбалки в Париже. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Следователи украинской Генпрокуратуры решили устроить себе веселый день влюбленных. И выбрали для этого самый романтичный город Париж. Поразвлекавшись в изобилии, они решили напоследок посетить квартиру моей сестры с обыском в сопровождении жандармов Франции", - написал он.
По словам Рыбалки, обыск проводят следователи Иван Нехаенко и Андрей Безушко.
"Допускаю, что распоряжение о проведении этого обыска давал непосредственно Владимир Гуцуляк, руководитель департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики", - написал он.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что у Рыбалки обнаружили незадекларированную квартиру во Франции в Париже. Позже, по информации журналистов, он переоформил ее на свою тетку.
Также напомним, что семейный бизнес Рыбалки СБУ подозревает в организации незаконной торговли с ОРДЛО.
ГПУ же расследует в отношении компаний семьи политика уголовные производства по фактам уклонения от уплаты налогов, ведения фиктивного предпринимательства, вывода средств в оффшоры.