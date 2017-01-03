Рибалка та його команда

Сергій Рибалка, народний депутат України від “Радикальної партії О.Ляшка”, голова парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності дуже зайнята людина.

Крім роботи в комітеті і парламентському залі, дуже багато займає робота у фракції.

“Сірим кардиналом бути не просто”, - скромно, за словами колег по парламенту, говорить Сергій Вікторович, швидше за все, тонко натякаючи, з ким саме потрібно вирішувати питання.

Статус “сірого кардинала” Сергій Рибалка придбав за рахунок щедрої спонсорської допомоги, яку він надав партії Олега Ляшка, за списками якої він і потрапив до парламенту.

“Так, це наш спонсор!”, - гордо говорив Олег Ляшко під час виборчої кампанії, поплескуючи Сергія по плечу, - “причому – вітчизняний виробник!”.

Дійсно, вітчизняне виробництво снекової продукціі, знайомої виборцям за відомими марками “Семки” і “Козацька розвага”, теж забирає багато часу у народного депутата. У сімейному бізнесі, створенням якого пишається Сергій Рибалка, виникають складні питання, які потрібно оперативно вирішувати.

Для того, щоб народний депутат не потонув в плинності повсякденних справ і зміг викроїти час на короткий невибагливий відпочинок, у нього є помічники-консультанти.

Ми вирішили поцікавитися, хто ж допомагає Сергію Рибалці в управлінні фракцією і реалізації своїх депутатських повноважень?

До недавнього часу інформація про помічників-консультантів народних депутатів була засекречена. Однак, завдяки наполегливості журналістів і громадських діячів, цей список доступний на офіційному сайті Верховної Ради України.

Відразу потрібно сказати, що нас мало цікавили помічники С.Рибалки, які працюють за трудовим договором і знаходяться в штаті Апарату Верховної Ради України. Хоч вони і відносяться до держслужбовців, але вельми невисокого рангу. Як правило, це молоді хлопці та дівчата, які найчастіше проходять практику і виконують функцій секретаря.

У Сергія Рибалка таких помічників четверо і найдосвідченішою з них, судячи з послужного списку, є ВДОВЕНКО Ольга Миколаївна, яка працює за трудовим договором за сумісництвом. З чим поєднує народного депутата Ольга Миколаївна – невідомо, однак в її послужному списку 3 народних депутата шостого скликання від фракції БЮТ, помічниками яких вона працювала раніше: Ветвицький Д.А., Павловський А.М. і Черкаський І.Б.

Не виключено, що в якості “суміщення” Вдовенко О.М. допомагає С.Рибалці комунікувати зі своєю “рідною” в минулому фракцією. Іноді помічники, які спілкуються між собою, мають більш значущу інформацію, ніж їхні патрони.

Більший інтерес для нашого дослідження становлять позаштатні помічники-консультанти народного депутата. У С.Рибалки таких 20 осіб.

Інформація про деяких з них настільки мізерна, що ми не згадали їх в цьому матеріалі. Решту ж для зручності розділили на три групи і почнемо з найвпливовішої групи помічників під умовною назвою - “Сім'я”.

Безумовним лідером і патріархом цієї групи є помічник-консультант РИБАЛКА Віктор Федорович, за сумісництвом він є керівником асоціації “Укрснек”, засновником і кінцевим беніфіціаром компанії "СНЕК ЕКСПОРТ", а також батьком народного депутата С.Рибалки.

Що спонукало 66-ти річного Віктора Федоровича записатися в помічники до свого сина – зрозуміти складно. Швидше за все, для цього необхідно знати нюанси сімейного бізнесу, але факт залишається фактом. До речі, за свідченням очевидців, саме Віктор Федорович, а не його син Сергій є засновником і натхненником цього самого сімейного бізнесу, а допомагає йому в цьому другий син – брат народного депутата – РИБАЛКА Дмитро Вікторович. Він обіймає посаду голови ради директорів "S.Group" (це керуюча компанія) і також є помічником-консультантом свого брата.

Спостерігаючи таке сімейне єднання навіть язик не повернеться говорити про непотизм. "Сім'я" вирішила не винаходити велосипед, а перенести систему своїх відносин з бізнесу в найвищий законодавчий орган країни.

Подібним же принципом керувався С.Рибалка, коли призначав своїм помічником Кривохатько Олега Вікторовича. Олег Вікторович відомий тим, що є власником торгових марок С.І.ГРУПП і S.I.Group, зареєстрованих в Російській Федерації на адресу 04053, Україна, м.Київ, вул.Артема, 26-А. Примітно, що на цю ж адресу в РФ зареєстровано ще 15 торгових марок, в т.ч. “СЕМКИ” і SEMKI, відомі українським споживачам і належать Сергію Рибалці.

Ну не може ж одна з ключових персон сімейного бізнесу обійтися без документа “сімейного” помічника-консультанта!

З 02.01. 2014 року пан Кривохатько О.В. числиться керівником компанії “Смачна країна”, яка, як і S.I.Group, знаходиться в Дніпрі і заснована офшорною компанією "Огмаліс Трейдинг Лімітед". Ми ще зустрінемося з цим офшором надалі.

Як виявилося, пану Кривохатько не чужа і політична діяльність. З 16.04.2009 і станом на 01.07.2015 року він був головою Дніпропетровської обласної територіальної партійної організації політичної партії “Правда” і навіть очолював її список на місцевих виборах в 2010 році.

В сімейної групі помічників-консультантів представлений також юридичний блок, який працює на “сім'ю” і не чужий самому Сергію Рибалці, який балотувався в парламент з посади радника директора ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” з юридичних питань. У списку помічників народного депутат числиться три юриста, кожен з яких спеціалізується на своїй темі.

Естафету від С.Рибалко на сімейному підприємстві прийняв Веснін Сергій Олександрович, керівник юридичного департаменту ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” і помічник-консультант народного депутата. Спеціалізація Сергія Олександровича – публічне протистояння з прокуратурою Дніпропетровської області, яку він і його господарі періодично звинувачують в необґрунтованих претензії. Напевно, “корочка” помічника знадобилися для більшої переконливості.

Адвокат і помічник-консультант народного депутата Братцева Надія Сергіївна формально не пов'язана з сімейним бізнесом, але, як незалежний адвокат, спеціалізується на корпоративних конфліктах свого клієнта і, в першу чергу, на давній тяжбі, яку народний депутат веде з рітейл-мережею “АТБ” і її власниками.

Третій юрист і він же помічник – адвокат Капран Руслан Валерійович спеціалізується на взаємодії з правоохоронними органами, тобто цілком ймовірно, намагається з ними домовлятися від імені своїх роботодавців. Примітно те, що в 2015 році Руслан Валерійович чи то з власної ініціативи, чи то виконуючи наказ “патрона” вирішив сам стати частиною правоохоронних органів – він висунув свою кандидатуру на здобуття посади детектива новоствореного Національного антикорупційного бюро України. Старт був ефектним – він пройшов попередній відбір і був допущений до конкурсного відбору. Однак, після першого ж тестування – на знання законодавства – його рейтинг становив 0 балів, він зайняв 775 місце з 915 можливих і вибув з конкурсу.

Останньою в сьогоднішньому списку у нас буде помічник-консультант народного депутата України Пожарська Ірина Юхимівна.

Ми довго думали, в яку категорію помічників С.Рибалки її можна віднести, адже характер професійної діяльності не зовсім точно відображає її можливу корисність для народного депутата. Однак, після вивчення профілю Ірини Юхимівни в Facebook всі сумніви відпали.

Офіційно, пані Пожарська є власником Дніпровської компанії "ПІК-ТУР ОПТІМА”, яка знаходиться в стадії припинення діяльності. Але, в своєму профілі Ірина Юхимівна згадала, що також є директором в La Mare Collection (виробництво купальників і нижньої білизни під власним брендом ), директором в Jewellery BAZAR (торгівля ювелірними виробами і годинами) і, звичайно ж – помічником-консультантом народного депутата.

Задовольняючи інтерес С.Рибалки до нижньої білизни і ювелірних виробів, його помічник не залишає без уваги і поїздки народного депутата, незмінно супроводжуючи його в зарубіжних візитах. Як видно із зіставлення відвіданих місць, які дбайливо відзначені в профілі на Facebook, перевага віддається Парижу, Монако і Ібіці.

Далі буде…