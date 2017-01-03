Рибалка та його команда

ukru
28 березня, 20:29 • 36448 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 98743 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125549 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131845 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 228353 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168879 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188943 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172788 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164962 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351809 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

28 березня, 17:53 • 36190 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54172 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 64162 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 38930 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 37887 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 228355 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351810 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369373 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285727 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54172 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72257 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84174 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168362 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170921 перегляди
Актуальне
Рибалка та його команда

Рибалка та його команда

Київ • УНН

 • 135510 перегляди

Хто допомагає в роботі народному депутату? Хто формує його думку і лобіює інтереси? Хто вони, «радикальні» помічники-консультанти?

Сергій Рибалка, народний депутат України від “Радикальної партії О.Ляшка”, голова парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності дуже зайнята людина.

Крім роботи в комітеті і парламентському залі, дуже багато займає робота у фракції.
“Сірим кардиналом бути не просто”, - скромно, за словами колег по парламенту, говорить Сергій Вікторович, швидше за все, тонко натякаючи, з ким саме потрібно вирішувати питання.

Статус “сірого кардинала” Сергій Рибалка придбав за рахунок щедрої спонсорської допомоги, яку він надав партії Олега Ляшка, за списками якої він і потрапив до парламенту.

“Так, це наш спонсор!”, - гордо говорив Олег Ляшко під час виборчої кампанії, поплескуючи Сергія по плечу, - “причому – вітчизняний виробник!”.

Дійсно, вітчизняне виробництво снекової продукціі, знайомої виборцям за відомими марками “Семки” і “Козацька розвага”, теж забирає багато часу у народного депутата. У сімейному бізнесі, створенням якого пишається Сергій Рибалка, виникають складні питання, які потрібно оперативно вирішувати.

Для того, щоб народний депутат не потонув в плинності повсякденних справ і зміг викроїти час на короткий невибагливий відпочинок, у нього є помічники-консультанти.

Ми вирішили поцікавитися, хто ж допомагає Сергію Рибалці в управлінні фракцією і реалізації своїх депутатських повноважень?

До недавнього часу інформація про помічників-консультантів народних депутатів була засекречена. Однак, завдяки наполегливості журналістів і громадських діячів, цей список доступний на офіційному сайті Верховної Ради України.

Відразу потрібно сказати, що нас мало цікавили помічники С.Рибалки, які працюють за трудовим договором і знаходяться в штаті Апарату Верховної Ради України. Хоч вони і відносяться до держслужбовців, але вельми невисокого рангу. Як правило, це молоді хлопці та дівчата, які найчастіше проходять практику і виконують функцій секретаря.

У Сергія Рибалка таких помічників четверо і найдосвідченішою з них, судячи з послужного списку, є ВДОВЕНКО Ольга Миколаївна, яка працює за трудовим договором за сумісництвом. З чим поєднує народного депутата Ольга Миколаївна – невідомо, однак в її послужному списку 3 народних депутата шостого скликання від фракції БЮТ, помічниками яких вона працювала раніше: Ветвицький Д.А., Павловський А.М. і Черкаський І.Б.

Не виключено, що в якості “суміщення” Вдовенко О.М. допомагає С.Рибалці комунікувати зі своєю “рідною” в минулому фракцією. Іноді помічники, які спілкуються між собою, мають більш значущу інформацію, ніж їхні патрони.
Більший інтерес для нашого дослідження становлять позаштатні помічники-консультанти народного депутата. У С.Рибалки таких 20 осіб.

Інформація про деяких з них настільки мізерна, що ми не згадали їх в цьому матеріалі. Решту ж для зручності розділили на три групи і почнемо з найвпливовішої групи помічників під умовною назвою - “Сім'я”.

Безумовним лідером і патріархом цієї групи є помічник-консультант РИБАЛКА Віктор Федорович, за сумісництвом він є керівником асоціації “Укрснек”, засновником і кінцевим беніфіціаром компанії "СНЕК ЕКСПОРТ", а також батьком народного депутата С.Рибалки.

Що спонукало 66-ти річного Віктора Федоровича записатися в помічники до свого сина – зрозуміти складно. Швидше за все, для цього необхідно знати нюанси сімейного бізнесу, але факт залишається фактом. До речі, за свідченням очевидців, саме Віктор Федорович, а не його син Сергій є засновником і натхненником цього самого сімейного бізнесу, а допомагає йому в цьому другий син – брат народного депутата – РИБАЛКА Дмитро Вікторович. Він обіймає посаду голови ради директорів "S.Group" (це керуюча компанія) і також є помічником-консультантом свого брата.

Спостерігаючи таке сімейне єднання навіть язик не повернеться говорити про непотизм. "Сім'я" вирішила не винаходити велосипед, а перенести систему своїх відносин з бізнесу в найвищий законодавчий орган країни.

Подібним же принципом керувався С.Рибалка, коли призначав своїм помічником Кривохатько Олега Вікторовича. Олег Вікторович відомий тим, що є власником торгових марок С.І.ГРУПП і S.I.Group, зареєстрованих в Російській Федерації на адресу 04053, Україна, м.Київ, вул.Артема, 26-А. Примітно, що на цю ж адресу в РФ зареєстровано ще 15 торгових марок, в т.ч. “СЕМКИ” і SEMKI, відомі українським споживачам і належать Сергію Рибалці.

Ну не може ж одна з ключових персон сімейного бізнесу обійтися без документа “сімейного” помічника-консультанта!

З 02.01. 2014 року пан Кривохатько О.В. числиться керівником компанії “Смачна країна”, яка, як і S.I.Group, знаходиться в Дніпрі і заснована офшорною компанією "Огмаліс Трейдинг Лімітед". Ми ще зустрінемося з цим офшором надалі.

Як виявилося, пану Кривохатько не чужа і політична діяльність. З 16.04.2009 і станом на 01.07.2015 року він був головою Дніпропетровської обласної територіальної партійної організації політичної партії “Правда” і навіть очолював її список на місцевих виборах в 2010 році.

В сімейної групі помічників-консультантів представлений також юридичний блок, який працює на “сім'ю” і не чужий самому Сергію Рибалці, який балотувався в парламент з посади радника директора ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” з юридичних питань. У списку помічників народного депутат числиться три юриста, кожен з яких спеціалізується на своїй темі.

Естафету від С.Рибалко на сімейному підприємстві прийняв Веснін Сергій Олександрович, керівник юридичного департаменту ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” і помічник-консультант народного депутата. Спеціалізація Сергія Олександровича – публічне протистояння з прокуратурою Дніпропетровської області, яку він і його господарі періодично звинувачують в необґрунтованих претензії. Напевно, “корочка” помічника знадобилися для більшої переконливості.

Адвокат і помічник-консультант народного депутата Братцева Надія Сергіївна формально не пов'язана з сімейним бізнесом, але, як незалежний адвокат, спеціалізується на корпоративних конфліктах свого клієнта і, в першу чергу, на давній тяжбі, яку народний депутат веде з рітейл-мережею “АТБ” і її власниками.

Третій юрист і він же помічник – адвокат Капран Руслан Валерійович спеціалізується на взаємодії з правоохоронними органами, тобто цілком ймовірно, намагається з ними домовлятися від імені своїх роботодавців. Примітно те, що в 2015 році Руслан Валерійович чи то з власної ініціативи, чи то виконуючи наказ “патрона” вирішив сам стати частиною правоохоронних органів – він висунув свою кандидатуру на здобуття посади детектива новоствореного Національного антикорупційного бюро України. Старт був ефектним – він пройшов попередній відбір і був допущений до конкурсного відбору. Однак, після першого ж тестування – на знання законодавства – його рейтинг становив 0 балів, він зайняв 775 місце з 915 можливих і вибув з конкурсу.

Останньою в сьогоднішньому списку у нас буде помічник-консультант народного депутата України Пожарська Ірина Юхимівна.

Ми довго думали, в яку категорію помічників С.Рибалки її можна віднести, адже характер професійної діяльності не зовсім точно відображає її можливу корисність для народного депутата. Однак, після вивчення профілю Ірини Юхимівни в Facebook всі сумніви відпали.

Офіційно, пані Пожарська є власником Дніпровської компанії "ПІК-ТУР ОПТІМА”, яка знаходиться в стадії припинення діяльності. Але, в своєму профілі Ірина Юхимівна згадала, що також є директором в La Mare Collection (виробництво купальників і нижньої білизни під власним брендом ), директором в Jewellery BAZAR (торгівля ювелірними виробами і годинами) і, звичайно ж – помічником-консультантом народного депутата.

Задовольняючи інтерес С.Рибалки до нижньої білизни і ювелірних виробів, його помічник не залишає без уваги і поїздки народного депутата, незмінно супроводжуючи його в зарубіжних візитах. Як видно із зіставлення відвіданих місць, які дбайливо відзначені в профілі на Facebook, перевага віддається Парижу, Монако і Ібіці.

Далі буде…

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90