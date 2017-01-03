Рыбалка и его команда

КИЕВ. 3 января. УНН. Сергей Рыбалка, народный депутат Украины от “Радикальной партии О.Ляшко”, глава парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности очень занятой человек.

Помимо работы в комитете и парламентском зале, очень много занимает работа во фракции. “Серым кардиналом быть не просто”, — скромно, по словам коллег по парламенту, говорит Сергей Викторович, скорее всего, тонко намекая, с кем именно нужно решать вопросы.

Статус “серого кардинала” Сергей Рыбалка приобрел за счет щедрой спонсорской помощи, которую он оказал партии Олега Ляшка, по спискам которой он и попал в парламент.

“Да, это наш спонсор!”, — гордо говорил Олег Ляшко во время избирательной кампании, похлопывая Сергея по плечу, — “причем — отечественный производитель!”.

Действительно, отечественное производство снековойпродукции, знакомой избирателям по известным маркам “Семки” и “Козацька розвага”, тоже отнимает много времени у народного депутата. В семейном бизнесе, созданием которого гордится Сергей Рыбалка, возникают сложные вопросы, которые нужно оперативно решать.

Для того, чтобы народный депутат не утонул в текучке повседневных дел и смог выкроить время на короткий непритязательный отдых, у него есть помощники-консультанты.

Мы решили поинтересоваться, кто же помогает Сергею Рыбалка в управлении фракцией и реализации своих депутатских полномочий?

До недавнего времени информация о помощниках-консультантах народных депутатов была засекречена. Однако, благодаря настойчивости журналистов и общественных деятелей, этот список доступен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Сразу нужно сказать, что нас мало интересовали помощники С.Рыбалка, которые работают по трудовому договору и находятся в штате Аппарата Верховной Рады Украины. Хоть они и относятся к госслужащим, но весьма невысокого ранга. Как правило, это молодые парни и девушки, чаще всего проходящие практику и выполняющие секретарские функции.

У Сергея Рыбалка таковых помощников четверо и самой опытной из них, судя по послужному списку, является ВДОВЕНКО Ольга Николаевна, которая работает по трудовому договору по совместительству. С чем совмещает народного депутата Ольга Николаевна — неизвестно, однако в ее послужном списке 3 народных депутата шестого созыва от фракции БЮТ, помощниками которых она работала ранее: Ветвицкий Д.А., Павловский А.М. и Черкасский И.Б.

Не исключено, что в качестве “совмещения” Вдовенко О.Н. помогает С.Рыбалка коммуницировать со своей “родной” в прошлом фракцией. Иногда помощники, которые общаются между собой, обладают более значимой информацией, чем их патроны.

Больший интерес для нашего исследования составляют внештатные помощники-консультанты народного депутата. У С.Рыбалка таковых 20 человек.

Информация о некоторых из них настолько скудна, что мы не упомянули их в этом материале. Остальных же для удобства разделили на три группы и начнем с самой влиятельной группы помощников под условным названием — “Семья”.

Безусловным лидером и патриархом этой группы является помощник-консультант РЫБАЛКА Виктор Федорович, по совместительству являющийся руководителем ассоциации “Укрснек”, учредителем и конечным бенифициаромкомпании “СНЕК ЕКСПОРТ”, а также отцом народного депутата С.Рыбалка.

Что подвигло 66-ти летнего Виктора Федоровича записаться в помощники к своему сыну — понять сложно. Скорее всего, для этого необходимо знать нюансы семейного бизнеса, но факт остается фактом. Кстати, по свидетельству очевидцев, именно Виктор Федорович, а не его сын Сергей является основателем и вдохновителем этого самого семейного бизнеса, а помогает ему в этом второй сын — брат народного депутата — РЫБАЛКА Дмитрий Викторович. Он занимает должность председателя совета директоров “S.Group” (это управляющая компания) и также является помощником-консультантом своего брата.

Наблюдая такое семейное единение даже язык не повернется говорить о непотизме. “Семья” решила не изобретать велосипед, а перенести систему своих отношений из бизнеса в высший законодательный орган страны.

Подобным же принципом руководствовался С.Рыбалка, когда назначал своим помощником КРИВОХАТЬКО Олега Викторовича. Олег Викторович известен тем, что является владельцем торговых марок С.И.ГРУПП и S.I.Group, зарегистрированных в Российской Федерации на адрес 04053, Украина, г.Киев, ул.Артема, 26-А. Примечательно, что на этот же адрес в РФ зарегистрировано еще 15 торговых марок, в т.ч. “СЕМКИ” и SEMKI, известные украинским потребителям и принадлежащие Сергею Рыбалка.

Ну не может же одна из ключевых персон семейного бизнеса обойтись без корочки “семейного” помощника-консультанта!

С 02.01. 2014 года г-н Кривохатько О.В. числится руководителем компании “Смачна Країна”, которая, как и S.I.Group, находится в Днепре и учреждена офшорной компанией “Огмалис Трейдинг Лимитед”. Мы еще встретимся с этим офшором в дальнейшем.

Как оказалось, г-ну Кривохатько не чужда и политическая деятельность. С 16.04.2009 и по состоянию на 01.07.2015 года он являлся председателем Днепропетровской областной территориальной партийной организации политической партии “Правда” и даже возглавлял ее список на местных выборах в 2010 году.

В семейной группе помощников-консультантов представлен также юридический блок, работающий на “семью” и не чуждый самому Сергею Рыбалка, который баллотировался в парламент с должности советника директора ТОВ “СНЕК ЭКСПОРТ” по юридическим вопросам. В списке помощников народного депутат числится три юриста, каждый из которых специализируется на своей теме.

Эстафету от С.Рыбалка на семейном предприятии принял ВЕСНИН Сергей Александрович, руководитель юридического департамента ТОВ “СНЕК ЭКСПОРТ” и помощник-консультант народного депутата. Специализация Сергея Александровича — публичное противостояние с прокуратурой Днепропетровской области, которую он и его хозяева периодически обвиняют в необоснованных претензиях. Наверное, корочки помощника понадобились для большей убедительности.

Адвокат и помощник-консультант народного депутата БРАТЦЕВА Надежда Сергеевна формально не связана с семейным бизнесом, но, как независимый адвокат, специализируется на корпоративных конфликтах своего клиента и, в первую очередь, на давнишней тяжбе, которую народный депутат ведет с ритейл-сетью “АТБ” и ее собственниками.

Третий юрист и он же помощник — адвокат КАПРАН Руслан Валерьевич специализируется на взаимодействии с правоохранительными органами, т.е. По всей вероятности, пытается с ними договариваться от имени своих работодателей. Примечательно то, что в 2015 году Руслан Валерьевич то ли по собственной инициативе, то ли выполняя наказ “патрона” решил сам стать частью правоохранительных органов — он выдвинул свою кандидатуру на соискание должности детектива вновь созданного Национального антикоррупционного бюро Украины. Старт был эффектным — он прошел предварительный отбор и был допущен к конкурсному отбору. Однако, после первого же тестирования — на знание законодательства — его рейтинг составил 0 баллов, он занял 775 место из 915 возможных и выбыл из конкурса.

Последней в сегодняшнем списке у нас будет помощник-консультант народного депутата Украины ПОЖАРСКАЯ Ирина Ефимовна.

Мы долго думали, в какую категорию помощников С.Рыбалка ее можно отнести, так как характер профессиональной деятельности не совсем точно отражает ее возможную полезность для народного депутата. Однако, после изучения профиля Ирины Ефимовны в Facebook все сомнения отпали.

Официально, г-жа Пожарская является собственником Днепровской компании “ПІК-ТУР ОПТИМА”, которая находится в стадии прекращения деятельности. Но, в своем профиле Ирина Ефимовна упомянула, что также является директором в La Mare Collection (производство купальников и нижнего белья под собственным брендом), директором в Jewellery BAZAR (торговля ювелирными изделиями и часами) и, конечно же — помощником-консультантом народного депутата.

Удовлетворяя интерес С.Рыбалка к нижнему белью и ювелирным изделиям, его помощник не оставляет без внимания и поездки народного депутата, неизменно сопровождая его в зарубежных визитах. Как видно из сопоставления посещенных мест, которые заботливо отмечены в профиле на Facebook, преимущество отдается Парижу, Монако и Ибице.

Продолжение следует...