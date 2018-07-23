Рибалка пожалівся на затягування колегами розгляду законопроекту про криптовалюти

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Законопроект № 7183-1 лежить без розгляду у Верховній Раді півтора роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав автор документу, народний депутат Сергій Рибалка, передає УНН.

"Півтора роки у Верховній Раді без розгляду лежить наш законопроект про ринок криптовалют, який ми розробляли з великою групою експертів", - написав він.

Також, Рибалка поскаржився на роботу Нацбанку.

"Місяцями НБУ взагалі не хотів брати участь у цій роботі та формулювати свої пропозиції", - додав він.

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Разом з цим, нардеп подякував Раді фінстабільності, яка, за його словами, "розглянула це питання".

"У нас трошки різні погляди, але долучайтеся! Давайте обговорювати та вийдемо на спільні позиції. Досить чекати, поки весь світ піде далеко уперед", - написав він.

Нагадаємо, йдеться про законопроект № 7183-1 "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні". Автор документу - нардеп Рибалка. Свого часу цей законопроект розкритикували експерти Bitcoin Foundation. Вони назвали його безглуздим і популістським.

У ВР експерти констатували, що вказаний проект закону суперечить чинному законодавству.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

Більше того, співавтором цього законопроекту Рибалка зробив свою цивільну дружину Анастасію Байбородіну.  І цей вчинок, колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним". 

Насамкінець зауважимо, що законопроект Рибалки № 7183-1 прокоментували й банкіри. У НБУ, зокрема, документ вважають передчасними і недосконалими.

"Варто відзначити, що робота групи представників регуляторів триває, і законопроекти №7183 від 6 жовтня 2017 року та №7183–1 від 10 жовтня 2017 (С.Рибалки) не є результатами напрацювань цієї робочої групи", - підкреслили у НБУ.

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