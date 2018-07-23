Рыбалка пожаловался на затягивание коллегами рассмотрения законопроекта о криптовалютах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Законопроект № 7183-1 лежит без рассмотрения в Верховной Раде полтора года. Об этом на своей странице в Facebook написал автор документа, народный депутат Сергей Рыбалка, передает УНН.
"Полтора года в Верховной Раде без рассмотрения лежит наш законопроект о рынке криптовалют, который мы разрабатывали с большой группой экспертов", - написал он.
Также, Рыбалка пожаловался на работу Нацбанка.
"Месяцами НБУ вообще не хотел участвовать в этой работе и формулировать свои предложения", - добавил он.
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Вместе с тем, нардеп поблагодарил Совет финстабильности, который, по его словам, "рассмотрел этот вопрос".
"У нас немножко разные взгляды, но присоединяйтесь! Давайте обсуждать и выйдем на общие позиции. Хватит ждать, пока весь мир пойдет далеко вперед", - написал он.
Напомним, речь идет о законопроекте № 7183-1 "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине". Автор документа - нардеп Рыбалка. В свое время этот законопроект раскритиковали эксперты Bitcoin Foundation. Они назвали его бессмысленным и популистским.
В ВР эксперты констатировали, что указанный проект закона противоречит действующему законодательству.
А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки и вовсе - "списан" у российских чиновников.
Более того, соавтором этого законопроекта Рыбалка сделал свою гражданскую жену Анастасию Байбородину. И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, "неэтичным".
В конце отметим, что законопроект Рыбалки № 7183-1 прокомментировали и банкиры. В НБУ, в частности, документ считают преждевременными и несовершенными.
"Стоит отметить, что работа группы представителей регуляторов продолжается, и законопроекты №7183 от 6 октября 2017 года и №7183-1 от 10 октября 2017 года (С.Рыбалка) не являются результатам наработок этой рабочей группы", - подчеркнули в НБУ.