Рибалка має відповісти за фінансування війни на Донбасі - екс-мер Слов’янська

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Продукція "S.Group" сьогодні продається у всіх торгових мережах ОРДЛО, які раніше були "віджаті" бойовиками у їх законних українських власників. Про це в ефірі сумського телеканалу "Відікон" заявив колишній міський голова звільненного від терористів Слов'янська Олег Зонтов, передає УНН.

За його словами, з народного депутата Сергія Рибалки, сім'ї якого і належить снекова корпорація "S.Group", необхідно зняти депутатську недоторканність.

"Той, хто спеціально веде такий бізнес, він фактично спонсорує терористів. Тому що неможливо працювати на тій території і при цьому не відраховувати їм податки. Бандити діють всюди однаково. Вони відразу обкладають всіх даниною. Тут має бути не просто покарання, тут має бути дуже жорстке покарання. Мінімум - це зняття депутатської недоторканності і розслідування. Щоб він не міг в статусі депутата впливати на це розслідування. Тому він повинен бути як проста людина, і покарання має бути неминучим і суворим", - вважає Зонтов.

Додамо, що топ-менеджерів компанії "Снек експорт" (що входить до складу корпорації "S.Group"), за звинуваченням у фінансуванні тероризму, сьогодні утримують під вартою в Сумах.

В СБУ вважають, що саме вони причетні до незаконних поставок снеків (виробництва "S.Group") на територію ОРДЛО.

За словами Зонтова, судовий процес над цими топ-менеджерами повинен бути чесним і справедливим. А разом з ними нести відповідальність за "фінансування війни на Донбасі" має і сам депутат Сергій Рибалка.

"Якщо це не буде покарання, яке винесе наша правоохоронна система, тоді це буде покарання громадськості. Терпіння людей не безмежне. Коли люди бачать, що по всій Україні, в кожному місті є сім'ї, які втратили своїх близьких, друзів, батьків, синів, і в цей час інші дозволяють собі наживатися на цій крові, то колись станеться вибух. І функція держави - не допустити такого вибуху. Держава має сама покарати зрадників Батьківщини", - заявив Зонтов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, адвокати топ-менеджера підприємств Рибалки визнали торгівлю з ОРДЛО.

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