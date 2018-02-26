Рибалка має відповісти за фінансування війни на Донбасі - екс-мер Слов’янська

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Продукція "S.Group" сьогодні продається у всіх торгових мережах ОРДЛО, які раніше були "віджаті" бойовиками у їх законних українських власників. Про це в ефірі сумського телеканалу "Відікон" заявив колишній міський голова звільненного від терористів Слов'янська Олег Зонтов, передає УНН.