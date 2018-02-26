Рыбалка должен ответить за финансирование войны на Донбассе – экс-мэр Славянска

По его словам, из народного депутата Сергея Рыбалки, семье которого и принадлежит снэковая корпорация “S.Group”, необходимо снять депутатскую неприкосновенность.

“Тот, кто специально ведет такой бизнес, он фактически спонсирует террористов. Потому что невозможно работать на той территории и при этом не отчислять им налоги. Бандиты действуют везде одинаково. Они сразу обкладывают всех данью. Тут должно быть не просто наказание, тут должно быть очень жесткое наказание. Минимум — это снятие депутатской неприкосновенности и расследование. Чтобы он не мог в статусе депутата влиять на это расследование. Поэтому он должен быть как простой человек, и наказание должно быть неизбежным и суровым”, - считает Зонтов.

Добавим, что топ-менеджеров компании “Снек экспорт” (входящей в состав корпорации “S.Group”), по обвинению в финансировании терроризма, сегодня содержат под стажей в Сумах.

В СБУ считают, что именно они причастны к незаконным поставкам снэков (производства “S.Group”) на территорию ОРДЛО.

По словам Зонтова, судебный процесс над этими топ-менеджерами должен быть честным и справедливым. А вместе с ними нести ответственность за “финансирование войны на Донбассе” должен и сам депутат Сергей Рыбалка.

“Если это не будет наказание, которое вынесет наша правоохранительная система, тогда это будет наказание общественности. Терпение людей не беспредельно. Когда люди видят, что по всей Украине, в каждом городе есть семьи, которые потеряли своих близких, друзей, отцов, сыновей, и в это время другие позволяют себе наживаться на этой крови, то когда-то произойдет взрыв. И функция государства — не допустить такого взрыва. Государство должно само наказать предателей Родины”, — заявил Зонтов.

Напомним, как сообщал УНН, адвокаты топ-менеджера предприятий Рыбалки признали торговлю с ОРДЛО.