РФ заявила, що "Київ зірвав домовленості радників глав країн нормандської четвірки"

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна на черговому засіданні контактної групи по врегулюванню на сході України, який відбувся в середу в Мінську, нібито “зірвала виконання домовленостей радників глав країн “нормандської четвірки”. Про це заявив за підсумками зустрічі повпред РФ в групі Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.