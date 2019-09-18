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РФ заявила, що "Київ зірвав домовленості радників глав країн нормандської четвірки"

РФ заявила, що "Київ зірвав домовленості радників глав країн нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна на черговому засіданні контактної групи по врегулюванню на сході України, який відбувся в середу в Мінську, нібито “зірвала виконання домовленостей радників глав країн “нормандської четвірки”. Про це заявив за підсумками зустрічі повпред РФ в групі Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Головний підсумок зустрічі контактної групи: представники Києва відмовилися підписати „формулу Штайнмайера“, тобто відмовилися погодити порядок правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу — сказав він. — Це той самий документ, який був узгоджений 11 вересня політичними радниками лідерів країн „нормандської четвірки“ і запропонований контактній групі для підписання”.

“Тим самим Київ зірвав і прийняття рішення про розведення сил в Петровському і Золотому, оскільки питання безпеки повинні бути синхронізовані з політичними питаннями. Тобто, обидва питання повинні були вирішуватися одночасно, в ході одного засідання”, — уточнив Гризлов.

Він нагадав, що доручення “нормандського формату” містило одночасно пункти з політики і безпеки. “Такими діями Київ поставив під загрозу саміт „нормандської четвірки“, так як умовою проведення саміту було наявність успішного результату за цими двома напрямками”.

Повпред Росії також заявив, що надання постійно діючого особливого статусу Донбасу на основі відповідної конституційної реформи в Україні “зафіксовано в пунктах комплексу заходів щодо виконання мінських угод”, зокрема в пункті 11. “Тобто Київ встав на шлях грубого порушення мінських домовленостей, всупереч декларації вірності їм”, — заявив він.

Як писав УНН, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Сході України працює над формулою Штайнмаєра за принципом консенсусу. Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, відповідаючи на питання журналістів про узгодження формули.

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