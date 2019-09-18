РФ заявила, что "Киев сорвал договоренности советников глав стран нормандской четверки"

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, который состоялся в среду в Минске, якобы “сорвала выполнение договоренностей советников глав стран “нормандской четверки”. Об этом заявил по итогам встречи полпред РФ в группе Борис Грызлов, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать „формулу Штайнмайера“, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса — сказал он. — Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран „нормандской четверки“ и предложен контактной группе для подписания”.

“Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. То есть, оба вопроса должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания”, — уточнил Грызлов.

Он напомнил, что поручение “нормандского формата” содержало одновременно пункты по политике и безопасности. “Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит „нормандской четверки“, так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям”.

Полпред России также заявил, что предоставление постоянно действующего особого статуса Донбасса на основе соответствующей конституционной реформы в Украине “зафиксировано в пунктах комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений”, в частности в пункте 11. “То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им”, — заявил он.

Как писал УНН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Востоке Украины работает над формулой Штайнмайера по принципу консенсуса. Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик, отвечая на вопрос журналистов о согласовании формулы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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