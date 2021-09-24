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РФ вже визнає дипломи про вищу освіту, видані бойовиками "ДНР" - СБУ

РФ вже визнає дипломи про вищу освіту, видані бойовиками "ДНР" - СБУ

Київ • УНН

 • 20255 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Служба безпеки України знайшла докази інституційної присутності РФ на окупованій частині Донеччини. Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані бойовиками “ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

“Служба безпеки України викрила нові докази інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області. Наразі у самопроголошеній „ДНР“ завершується „реформування“ сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ. Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані в „ДНР“. А „Міністерство освіти ДНР“ очолює співробітник органів державної безпеки Росії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зауважується, що це лише частина фактів, які СБУ вдалося зібрати у результаті системної роботи щодо тимчасово окупованих територій України. Отриманні матеріали будуть використані як доказова база у відповідному кримінальному провадженні.

Так, співробітники СБУ встановили, що у 2016 році у самопроголошеній “ДНР” прийняли концепцію реформування освіти та науки “республіки” на 2016-2021 роки. Основна її мета ‒ введення в освітній сфері стандартів Російської Федерації.

Повідомляється, що активна фаза псевдореформи припала на 2020-2021 роки. Але інституційна інтеграція “ДНР” до складу Російської Федерації почалася уже з 2017 року. Саме тоді Президент РФ Володимир Путін видав Указ № 74, яким Росія почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти так званої “ДНР”.

“За інформацією СБУ, наразі представники „ДНР“ намагаються внести ці дипломи до загального реєстру РФ”, — зазначається в повідомленні.

В СБУ зазначають, що при цьому у 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів “ДНР”, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тис. дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року їх кількість становить понад 8 тис.

“Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених „ДНР“ та „ЛНР“”, — інформує СБУ.

За інформацією СБУ, російські посадовці підписують офіційні документи, які стосуються політики РФ щодо окупованих територій України. Так, в одному із листів Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дозволяє відкрити пункти проведення єдиного державного екзамену на базі донецьких Муніципальних закладів освіти так званої “ДНР”. При чому своїм листом Лавров задовольнив клопотання від депутата Державної Думи РФ Геннадія Онищенка (є першим заступником голови Комітету з питань освіти і науки, а також членом Комітету із правового забезпечення розвитку організацій оборонно-промислового комплексу РФ).

“Сам Онищенко багаторазово відвідував тимчасово окуповані території України і у 2020 та 2021 роках особисто вручав частину дипломів про вищу освіту в окупованому Донецьку (сертифіковані як такі, що пройшли російську акредитацію). У липні 2021 року він отримав псевдозвання „Героя праці ДНР“, яке йому вручив особисто ватажок бойовиків Денис Пушилін”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що всі візити і заходи на території України за участі зазначеного представника Державної Думи РФ здійснювались без узгодження з органами державної влади України. А заходи з його пересування і безпеки — забезпечували бойовики “ДНР”.

Також наголошується, що СБУ володіє доказами, що навіть діючий “міністр освіти ДНР” Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ.

“Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, в 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де “працював у сфері освіти”. З 2015 року переїхав у “ДНР”, де став “заступником Міністра”, а з 2019 року — “Міністром освіти ДНР”, — зазначається в повідомленні.

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво самопроголошеної республіки “ДНР” очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямовані заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ “ДНР” відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.

Окрім того, вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру.

Доповнення

СБУ викрила схему виготовлення підроблених дипломів для бойовиків “ДНР”.

Українські Національні Новини

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