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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ уже признает дипломы о высшем образовании, выданные боевиками "ДНР" - СБУ

РФ уже признает дипломы о высшем образовании, выданные боевиками "ДНР" - СБУ

Киев  •  УНН

 • 20250 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Служба безопасности Украины нашла доказательства институционального присутствия РФ на оккупированной части Донбасса. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные боевиками “ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины разоблачила новые доказательства институционального присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в самопровозглашенной „ДНР“ завершается „реформирование“ сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в „ДНР“. А „Министерство образования ДНР“ возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это лишь часть фактов, которые СБУ удалось собрать в результате системной работы на временно оккупированных территорий Украины. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной “ДНР” приняли концепцию реформирования образования и науки “республики” на 2016-2021 годы. Основная ее цель — введение в образовательной сфере стандартов Российской Федерации.

Сообщается, что активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция “ДНР” в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда Президент РФ Владимир Путин издал Указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой “ДНР”.

“По информации СБУ, на данный момент представители „ДНР“ пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ”, — отмечается в сообщении.

В СБУ отмечают, что при этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений “ДНР”, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс.

“Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных „ДНР“ и „ЛНР“”, — информирует СБУ.

По информации СБУ, российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой “ДНР”. Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко (является первым заместителем председателя Комитета по вопросам образования и науки, а также членом Комитета по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ).

“Сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию). В июля 2021 г. году он получил псевдозвание „Героя труда ДНР“, которое ему вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Государственной Думы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры касательно его передвижения и безопасности — обеспечивали боевики “ДНР”.

Также отмечается, что СБУ владеет доказательствами, что даже действующий “министр образования ДНР” Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ.

“Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где “работал в сфере образования”. С 2015 года переехал в “ДНР”, где стал “заместителем Министра”, а с 2019 года — “Министром образования ДНР”, — отмечается в сообщении.

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики “ДНР” ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений “ДНР” в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ВОТ Донецкой области.

Кроме того, решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомление о подозрении.

Дополнение

СБУ разоблачила схему изготовления поддельных дипломов для боевиков “ДНР”.

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