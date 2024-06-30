рф вранці атакувала Одещину балістикою: ймовірно, використала "Іскандер"
Київ • УНН
Вранці 30 червня 2024 року російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", запущеною з окупованого Криму, та завдали авіаудару високоточними боєприпасами в Херсонській області.
російські війська сьогодні вранці атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандером", повідомило у неділю Повітряне командування "Південь" , передає УНН.
Вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму
Про руйнування чи постраждалих в Повітряному командуванні "Південь" не повідомили.
Доповнення
Крім того, як повідомляється, армія рф на світанку завдала авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.
Додамо
Вранці Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожу ракету, яка прямувала в напрямку Одещини з Чорного моря.