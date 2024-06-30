российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандером", сообщило в воскресенье Воздушное командование "Юг" , передает УНН.

Утром 30 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма - говорится в сообщении.

О разрушениях или пострадавших в Воздушном командовании "Юг" не сообщили.

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Кроме того, как сообщается, армия рф на рассвете нанесла авиационный удар с применением КАБов по Херсонщине.

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Утром Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеской ракете, которая направлялась в направлении Одесской области с Черного моря.