Киев • УНН
Утром 30 июня 2024 года российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", запущенной из оккупированного Крыма, и нанесли авиаудар высокоточными боеприпасами в Херсонской области.
российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандером", сообщило в воскресенье Воздушное командование "Юг" , передает УНН.
Утром 30 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма
О разрушениях или пострадавших в Воздушном командовании "Юг" не сообщили.
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Кроме того, как сообщается, армия рф на рассвете нанесла авиационный удар с применением КАБов по Херсонщине.
Добавим
Утром Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеской ракете, которая направлялась в направлении Одесской области с Черного моря.