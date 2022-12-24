рф вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. рф вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет "Калібр" — у морі їх тепер чотири, загальний залп становить 24 ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.
Цитата
"... протягом двох останніх діб нарощують свою присутність. Зокрема і що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії. Один з яких підводний. До вечора доєднався ще один ракетоносій підводний. Загальний залп на зараз - 24 ракети типу "Калібр", - сказала Гуменюк.
Додамо
За її словами, "це може бути як гра м’язами і намагання тиснути своєю присутністю, так і безпосередньо підготовкою до таких акцій, як вони останнім часом полюбляють, масованого ракетного удару".
"Не треба лякатися - треба розуміти і усвідомлювати, що вони, напевно, захочуть спотворити нам свята... Треба бути до цього готовими і розуміти, що на усунення наслідків таких ударів буде потрібен час", - резюмувала Гуменюк.
Нагадаємо
Раніше Гуменюк повідомила, що окупанти вивели у Чорне море 11 кораблів, серед яких є ракетоносії. Це два надводних та один підводний. Загальний ракетний залп може складати 20 одиниць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський попередив українців про можливі ракетні атаки рф на свята