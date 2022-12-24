рф вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет "Калібр"

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"... протягом двох останніх діб нарощують свою присутність. Зокрема і що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії. Один з яких підводний. До вечора доєднався ще один ракетоносій підводний. Загальний залп на зараз - 24 ракети типу "Калібр", - сказала Гуменюк.

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За її словами, "це може бути як гра м’язами і намагання тиснути своєю присутністю, так і безпосередньо підготовкою до таких акцій, як вони останнім часом полюбляють, масованого ракетного удару".

"Не треба лякатися - треба розуміти і усвідомлювати, що вони, напевно, захочуть спотворити нам свята... Треба бути до цього готовими і розуміти, що на усунення наслідків таких ударів буде потрібен час", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо

Раніше Гуменюк повідомила, що окупанти вивели у Чорне море 11 кораблів, серед яких є ракетоносії. Це два надводних та один підводний. Загальний ракетний залп може складати 20 одиниць.

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