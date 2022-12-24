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рф вывела в Черное море еще один носитель крылатых ракет "Калибр"

рф вывела в Черное море еще один носитель крылатых ракет "Калибр"

Киев • УНН

 • 423945 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. рф вывела в Черное море еще один носитель крылатых ракет "Калибр"— в море их теперь четыре, общий залп составляет 24 ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

"... в течение двух последних суток наращивают свое присутствие. В частности и что касается ракетоносителей. На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя. Один из которых подводный. К вечеру присоединился еще один ракетоноситель подводный. Общий залп на данный момент - 24 ракеты типа "Калибр", - сказала Гуменюк.

Добавим

По ее словам, "это может быть как игрой мышцами и попытой давить своим присутствием, так и непосредственно подготовкой к таким акциям, как они в последнее время любят, массированному ракетному удару".

"Не надо пугаться - надо понимать и осознавать, что они, наверное, захотят испоганить нам праздники...  Надо быть к этому готовыми и понимать, что на устранение последствий таких ударов потребуется время", – резюмировала Гуменюк.

Напомним 

Ранее Гуменюк сообщила, что оккупанты вывели в Черное море 11 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Это два надводных и один подводный. Общий ракетный залп может составлять 20 единиц.

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