рф вивела 11 кораблів у Чорне море, серед них є ракетоносії – Гуменюк

Деталі

Гуменюк зазначила, що рф довго не виводила ракетоносії у море через шторм, кораблі залишалися в пунктах базування. Коли море заспокоїлося, російські кораблі вийшли на чергування.

За її словами, окупанти вивели у Чорне море 11 кораблів, серед яких є ракетоносії. Це два надводних та один підводний. Загальний ракетний залп може складати 20 одиниць.

Вона також додала, що російські окупанти можуть завдати або масованого, або поодиноких ракетних ударів по Україні напередодні свят. Таким чином ворог хоче здійснити психологічний тиск на українців.

Цитата

“Ми відстежували неодноразово, що такі удари вони завдають напередодні свят”, — зазначила Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський попередив українців про можливі ракетні атаки рф на свята