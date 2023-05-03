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рф видає візи біженцям з Близького Сходу, щоб ті їхали до ЄС - BILD

рф видає візи біженцям з Близького Сходу, щоб ті їхали до ЄС - BILD

Київ • УНН

 • 1701651 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Влада рф видає візи біженцям з Близького Сходу, щоб ті їхали до ЄС. Про це пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Так, у розпорядженні джерела опинився звіт поліції ФРН про зростання кількості нелегальних мігрантів у Євросоюзі. У березні на кордонах ЄС було зупинено 22500 нелегалів. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Багато хто з них прибуває з Туреччини, але не через Грецію, а через росію.

Зараз у Туреччині перебувають близько 4 млн біженців із Близького Сходу. Останнім часом багато хто з них оформляє російську візу, їде з нею через росію до білорусі, нелегально переходить там кордон ЄС і через Польщу та Чехію прибуває до Німеччини.

"Зберігається неправомірне використання російських віз для проїзду через рф до білорусі і далі в ЄС", - йдеться у звіті поліції ФРН.

Там зазначають, що цей маршрут активно рекламується у соцмережах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За останні десять днів на берег Тунісу викинуло 210 тіл мігрантів

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