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РФ розглядає можливість екстрадиції В.Януковича

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральна прокуратура Російської Федерації розглядає екстрадиційні запити України щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Про це УНН повідомили у відповідь на журналістський запит в управлінні взаємодії з засобами масової інформації Генпрокуратури Росії.

“Управлінням взаємодії із засобами масової інформації розглянуто Ваше звернення про рішення, прийняті за екстрадиційними запитами компетентних органів України щодо Януковича В.Ф.

З огляду на те, що рішення з надання українській стороні правової допомоги за даними запитами, знаходиться в даний час на стадії розгляду, подання будь-якої інформації, призначеної для оприлюднення, з питань, що вас цікавлять не є можливим”, — повідомили в Генпрокуратурі РФ.

Як писав УНН, у січні 2017 року у Генпрокуратурі України повідомили, що російська сторона вже шість разів відмовила в екстрадиції В.Януковича. У ГПУ тоді уточнили, що останній запит до Росії щодо видачі екс-президента був направлений 18 березня 2016 року.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Крім того, ГПУ розслідує кримінальне провадження щодо заволодіння коштами державного бюджету у справі “Укртелекому” стосовно В.Януковича, де йому інкримінує слідство ч.5 ст. 191 ККУ, йому також повідомлено про підозру у причетності до злочинів під час Майдану.

Повідомлено про підозру екс-президенту і щодо організації заволодіння лісовими угіддями Сухолуччя, а також “Межигір’я” тощо.

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