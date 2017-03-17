РФ рассматривает возможность экстрадиции В.Януковича

"Управлением взаимодействия со средствами массовой информации рассмотрено Ваше обращение о решениях, принятых по экстрадиционным запросам компетентных органов Украины в отношении Януковича В.Ф.

Учитывая, что решение по оказанию украинской стороне правовой помощи по данным запросам, находится в настоящее время на стадии рассмотрения, представление какой-либо информации, предназначенной для предания гласности, по интересующему вас вопросу не представляется возможным", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как писал УНН, в январе 2017 г. в Генпрокуратуре Украины сообщили, что российская сторона уже шесть раз отказала в экстрадиции Виктора Януковича. В ГПУ тогда уточнили, что последний запрос в Россию о выдаче экс-президента был направлен 18 марта 2016 г.

Напомним, 28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

Кроме того, ГПУ расследует уголовное производство по завладению средствами государственного бюджета в деле "Укртелекома" по В.Януковичу, где ему инкриминирует следствие ч.5 ст. 191 УК, ему также сообщили о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана.

Сообщили о подозрении экс-президенту и в организации завладения лесными угодьями Сухолучье, а также "Межигорье" и др.