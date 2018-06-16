РФ продовжує свою "гру": у МЗС протестують через недопуск Омбудсмена до Карпюка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України висловили протест з приводу недопуску Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до ув'язненого у Росії українця Миколи Карпюка. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості, Омбудсмену Л.Денісовій відмовили у зустрічі з М.Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу", - зазначила Беца.
Нагадаємо, 16 червня Омбудсмену України Людмилі Денісовій не вдалося провести зустріч із утримуваним у Росії українцем Миколою Карпюком, її не пустили до нього у в'язницю.
Це вже не вперше Денісову не пускають до українців за гратами в РФ. 15 червня український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують у колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.