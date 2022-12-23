У британській розвідці прокоментували плани кремля збільшити армію до 1,5 млн осіб

Деталі

"21 грудня президенту володимиру путіну представили плани збільшити російську армію приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Коли цей рівень буде досягнутий, невідомо", - ідеться у повідомленні.

У МО Британії зазначають, що російський міністр оборони сергій шойгу пояснив, що розширення залучатиме щонайменше дві бригади на північному заході росії, щоб збільшити чисельність дивізії. Він назвав нібито загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Як зазначається у зведенні, це одне з перших уявлень про те, як росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли в результаті її повномасштабного вторгнення в Україну.



Також вказано, що залишається незрозумілим, як "росія знайде новобранців для завершення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні".

Доповнення

Міністр оборони російської федерації сергій шойгу на підсумковій колегії військового відомства заявив, що чисельність армії необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців.