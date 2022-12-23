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В британской разведке прокомментировали планы кремля увеличить армию до 1,5 млн человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. кремль планирует увеличить численность вооруженных сил рф. Это является свидетельством того, как страна-агрессор стремится адаптироваться к долгосрочным вызовам, возникшим из-за его вторжения в Украину. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

"21 декабря президенту владимиру путину были представлены планы по увеличению численности российских вооруженных сил примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Неясно, когда будет достигнут этот уровень", - говорится в сообщении. 

В МО Британии отмечают, что российский министр обороны сергей шойгу объяснил, что расширение будет привлекать по меньшей мере две бригады на северо-западе россии, чтобы увеличить численность дивизии. Он назвал якобы угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Как отмечается в сводке, это одно из первых представлений о том, как россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее полномасштабного вторжения в Украину.

Также указано, что остается непонятным, как "россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".  

Дополнение

Министр обороны российской федерации сергей шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что численность армии необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих. 

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