В британской разведке прокомментировали планы кремля увеличить армию до 1,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. кремль планирует увеличить численность вооруженных сил рф. Это является свидетельством того, как страна-агрессор стремится адаптироваться к долгосрочным вызовам, возникшим из-за его вторжения в Украину. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.
Детали
"21 декабря президенту владимиру путину были представлены планы по увеличению численности российских вооруженных сил примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Неясно, когда будет достигнут этот уровень", - говорится в сообщении.
В МО Британии отмечают, что российский министр обороны сергей шойгу объяснил, что расширение будет привлекать по меньшей мере две бригады на северо-западе россии, чтобы увеличить численность дивизии. Он назвал якобы угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Как отмечается в сводке, это одно из первых представлений о том, как россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее полномасштабного вторжения в Украину.
Также указано, что остается непонятным, как "россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".
Дополнение
Министр обороны российской федерации сергей шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что численность армии необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих.