РФ попри третє місце у світі за кількістю хворих на СOVID-19 розпочинає пом’якшення обмежень

На думку Путіна, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції. Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.

Як зазначається, за даними статистики, станом на ранок 11 травня Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю інфікованих, у цій країні впродовж попередньої доби було виявлено найбільша за весь час кількість нових хворих на СOVID-19 — 11 тисяч 656.

Видання зазначає, що співвідношення інфікованих і померлих у Росії є аномальним порівняно з країнами зі співставною кількістю хворих.