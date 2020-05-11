РФ попри третє місце у світі за кількістю хворих на СOVID-19 розпочинає пом’якшення обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Росія “підійшла до пом’якшення режиму обмежень”, запроваджених через епідемію коронавірусної інфекції. Про це з посиланням на слова лідера цієї країни Володимира Путіна на нараді з урядом повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
На думку Путіна, запровадження так званого режиму самоізоляції та неробочих днів дозволило загальмувати поширення інфекції. Російський лідер сказав, що з 12 травня повинна відновитися робота промислових підприємств.
Як зазначається, за даними статистики, станом на ранок 11 травня Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю інфікованих, у цій країні впродовж попередньої доби було виявлено найбільша за весь час кількість нових хворих на СOVID-19 — 11 тисяч 656.
Видання зазначає, що співвідношення інфікованих і померлих у Росії є аномальним порівняно з країнами зі співставною кількістю хворих.