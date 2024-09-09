рф обстріляла Дніпропетровщину "Градами" та артилерією
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Нікопольський район та Марганецьку громаду, використовуючи "Гради", артилерію та дрони. У Павлограді також було неспокійно, але постраждалих немає.
Останньої ночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, використовуючи "Гради", важку артилерію та скидаючи боєприпаси з безпілотників. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, під ударом противника опинилися Нікопольський район та Марганецька громада. Фахівці продовжують оцінювати завдані збитки.
У Павлограді також було неспокійно, однак, на щастя, всюди обійшлося без постраждалих.
У Павлограді прогриміли вибухи 08.09.24, 21:43 • 51116 переглядiв