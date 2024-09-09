рф обстреляла Днепропетровскую область «Градами» и артиллерией
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Никопольский район и Марганецкую громаду, используя «Грады», артиллерию и дроны. В Павлограде также было неспокойно, но пострадавших нет.
Последней ночью враг обстрелял Днепропетровскую область, используя "Грады", тяжелую артиллерию и сбрасывая боеприпасы с беспилотников. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, под ударом противника оказались Никопольский район и Марганецкая громада. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб.
В Павлограде также было неспокойно, однако, к счастью, везде обошлось без пострадавших.
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