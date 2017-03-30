РФ не погодила українську заявку в СЦКК щодо ремонту ЛЕП в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російська сторона не погодила заявку в СЦКК від України щодо проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в Авдіївці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
"Станом на 16.30 ремонтні роботи не розпочато, заявку в СЦКК не погоджено РФ. Місто забезпечене водою за рахунок резервуару на 4 тис. куб. м", - повідомили у відомстві.
#Авдіївка Станом на16.30ремонтні роботи не розпочато,заявку в СЦКК не погоджено РФ.Місто забезпечене водою за рахунок резервуару на4 тис.кбм— МТОТ (@mtot_gov_ua) 30 березня 2017 р.
Крім того, за даними міністерства, Авдіївка зараз без електропостачання, соціально важливі об'єкти підтримуються за рахунок дизельних генераторів, наданих ДСНС.
Як повідомляв УНН, українська сторона СЦКК повідомила, що вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки.
Нагадаємо, в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, а водопостачання міста тимчасово припинено.