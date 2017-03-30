РФ не согласовала украинскую заявку в СЦКК по ремонту ЛЭП в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Российская сторона не согласовала заявку в СЦКК от Украины о проведении ремонтных работ на линии электропередач в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 16.30 ремонтные работы не начаты, заявка в СЦКК не согласована РФ. Город обеспечен водой за счет резервуара на 4 тыс. куб. м", - сообщили в ведомстве.
# Авдеевка состоянию на16.30ремонтни работы не начаты, заявку в СЦКК не согласован РФ.Мисто обеспечено водой за счет резервуара на4 тис.кбм- МТОТ (@mtot_gov_ua) 30 марта 2017
Кроме того, по данным министерства, Авдеевка сейчас без электроснабжения, социально важные объекты поддерживаются за счет дизельных генераторов, предоставленных ДСНС.
Как сообщал УНН, украинская сторона СЦКК сообщила, что приняты меры относительно гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки.
Напомним, в Авдеевке отсутствует централизованное электроснабжение, а водоснабжение города приостановлено.