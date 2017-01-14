РФ направить до окупованого Криму додаткові комплекси С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Криму розгорнуть додаткові комплекси С-400. Про це повідомив командувач четвертою армією ВВС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севастьянов, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Відповідаючи на питання про додаткові поставки С-400 до окупованого Криму, В.Севастьянов заявив, що "так, це все передбачено, але я не буду зараз говорити про терміни".
За його словами, зараз бойове чергування в Криму будуть нести одночасно системи С-300 і С-400.
"Перевага буде на боці С-400, так як це більш сучасна, цифрова система", - заявив він. В.Севастьянов особливо відзначив, що на сьогоднішній день ППО Криму здатний відстежувати і збивати, в тому числі, і повітряні цілі типу "невидимок".
Нагадаємо, в окупованому Криму в суботу на бойове чергування вперше заступив зенітно-ракетний полк, оснащений системою С-400.
Як повідомляв УНН, у серпні зенітний ракетний полк РФ, дислокований в окупованому Криму, отримав на озброєння зенітну ракетну систему С-400 "Тріумф", з якою він візьме участь в майбутніх маневрах "Кавказ 2016".