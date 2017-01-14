РФ направит в оккупированный Крым дополнительные комплексы С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Крыму развернут дополнительные комплексы С-400. Об этом сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отвечая на вопрос о дополнительных поставках С-400 в оккупированный Крым, В.Севастьянов заявил, что "да, это все предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках".
По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
"Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", - заявил он. В.Севастьянов особо отметил, что на сегодняшний день ПВО Крыма способен отслеживать и сбивать, в том числе, и воздушные цели типа "невидимок".
Напомним, в оккупированном Крыму в субботу на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400.
Как сообщал УНН, в августе зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", с которой он примет участие в предстоящих маневрах "Кавказ 2016".